Tiesībsargs nosūtījis Saeimai jau piekto pirmstiesas brīdinājumu nabadzības mazināšanas jomā

Tāpat tiesībsargs uzsver, ka invaliditātes pensijas minimālais apmērs ir no 64,03 eiro līdz 102,45 eiro mēnesī atkarībā no piešķirtās invaliditātes grupas, proti, 2,13 eiro līdz 3,42 eiro dienā. Personām ar invaliditāti kopš bērnības invaliditātes pensijas minimālais apmērs ir nedaudz lielāks - no 106,72 eiro līdz 170,75 eiro mēnesī, kas nozīmē, ka šiem cilvēkiem tiek atvēlēti 3,56 eiro līdz 5,69 eiro dienā.