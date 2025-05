Būtu muļķīgi nepieņemt Kataras dāvināto lidmašīnu, paziņo Tramps

"Es nebūšu tas, kas atsakās no šāda piedāvājuma. Es gribu teikt, ka es varētu būt stulbs cilvēks un teikt "nē, mēs negribam ļoti dārgu lidmašīnu bez maksas"."

Tramps pauda, ka lidmašīna tiks nodota viņa prezidenta bibliotēkai kā eksponāts, līdzīgi kā Ronalda Reigana bibliotēkā atrodas bijusī "Air Force One" lidmašīna.

Katara vēlas Trampam pasniegt ārkārtīgi dārgu dāvanu; ASV prezidents grasās to pieņemt

ASV mediji svētdien ziņoja, ka Tramps grasās pieņemt dāvanā no Kataras karaliskās ģimenes greznu "Boeing" lidmašīnu, lai to izmantotu kā prezidenta lidmašīnu "Air Force One".