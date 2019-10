Vējonis skaidro, kāpēc apmeklējis no Ukrainas aizmukušā uzņēmēja organizēto forumu Monako

To pavēstīja Vējoņa pārstāve Kristīne Reisa-Dāboliņa.

"Ņemot vērā, ka Monako princis ir viens no foruma dibinātājiem, Vējonim bija iespēja ne tikai diskutēt par enerģētisko drošību, bet arī divpusēji tikties ar princi," sacīja Reisa-Dāboliņa, skaidrojot, kāpēc Latvijas prezidentam bija jāapmeklē gāztā Ukrainas prezidenta Viktora Janukoviča līdzgaitnieka, no Ukrainas aizmukušā Mikolas Zločevska organizēts forums.

Jau ziņots, ka Kvasņevskis un ASV viceprezidenta Džo Baidena dēls Hanters Baidens sāka strādāt Zločevska kompānijas "Burisma Holdings" uzraudzības padomē neilgi pēc tā dēvētās Maidana revolūcijas un Zločevska aizmukšanas no Ukrainas. Baidena darbība Ukrainā aizsākusi skandālu, ka novedis pie ASV prezidenta Donalda Trampa impīčmenta procedūras un aizdomām par Baidenu līdzdalību naudas atmazgāšanā.

Ukrainas Ģenerālprokuratūra kopš 2014.gada veic plašu izmeklēšanu pret vienu no Ukrainas odiozākajiem biznesmeņiem Sergeju Kurčenko un viena no krimināllietas epizodēm ir saistīta ar Zločevski. Kurčenko savulaik no Zločevska nopircis Hersonas naftas pārkraušanas kompleksu, un izmeklētāji šo Zločevska saņemto naudu, kuru viņš pēc tam maksājis "Burisma" uzraudzības padomes locekļiem, uzskata par noziedzīgā ceļā iegūtu. Kvasņevskim tika pārskaitīts viens miljons eiro, bet Hantera Baidena firmai "Rosemont Seneca" - 3,4 miljoni dolāru. Pārskaitījumi Baidena firmai veikti caur Latvijas banku "PrivatBank".