5 ātru un sātīgu sviestmaižu receptes bērna launaga kārbiņai

Galvenā sviestmaižu sastāvdaļa ir maize. Daudzi uztura speciālisti ir vienisprātis, ka ogļhidrātiem ir jāveido līdz 45-60% no launaga kārbiņas satura, un kvalitatīva maize ir viens no labākajiem ogļhidrātu avotiem.

“Sendviča sastāvā var būt pilna veselīgā uztura piramīda – no graudiem un dārzeņiem līdz olbaltumvielām un labajiem taukiem. Sendvičs nav jāsilda, tam nav vajadzīgi papildu šķīvji vai trauki, tādējādi bērns var to apēst, kad vien vēlas. Turklāt katru reizi to var pagatavot atšķirīgu – saldu, sāļu, ar dažādām piedevām, tādēļ sendviči bērniem tik ātri neapniks. Visbeidzot, pagatavot sendviču ir viegli, to spēj jebkurš, un it īpaši jauki ir to darīt kopā ar bērnu,” atzīst ēdienu blogeris.