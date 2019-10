Tramps: Kurdi mums nepalīdzēja Otrajā pasaules karā

ASV prezidents Donalds Tramps saņēmis plašu kritiku, tostarp no viņa paša republikāņu partijas, par to ka viņš pieļāvis Turcijas uzbrukumu ASV sabiedrotajiem kurdiem Sīrijā. Tikmēr pats Tramps lēmumu nestāties Turcijai ceļā skaidrojis ar vairākiem iemesliem, tostarp ar to, ka kurdi neesot neesot cīnījušies kopā ar ASV Otrajā pasaules karā, vēsta ASV raidorganizācija CNN.