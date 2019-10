Raidījuma laikā Sedleniekam tika uzdots jautājums par to, vai ASV novēršanās no kurdiem Sīrijā un Turcijas militārā iebrukuma atļaušana var tikt uzskatīta kā duncis mugurā. Viņš atbildēja apstiprinoši, uzsverot, ka kurdiem nevajadzētu būt par to pārsteigtiem. «Viņi nepavisam nav pirmie, kuri vēsturiski no ASV saņem ko tādu. Sadams Huseins arī kādreiz bija liels amerikāņu draugs. Ja izvēle ir starp labām attiecībām ar Turciju (G20 ekonomika un nozīmīga NATO dalībvalsts) un starp kurdiem (atrodas nenoteiktā statusā un nepavisam nav vienoti), tad ASV savu ģeopolitisko interešu vārdā ir spiesta izvēlēties Turciju, nevis kurdus,» saka Sedlenieks.