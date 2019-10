Valsts pārvaldē plāno mazināt piemaksas un algu tuvināt privātā sektora atalgojumam

Tiesnešu mēnešalgu noteiks, bāzes mēnešalgas apmēram piemērojot koeficientu no 2,91 jeb 2841 eiro rajona tiesas tiesnesim līdz koeficientam 6,219 jeb 6072 eiro Augstākās tiesas priekšsēdētājam. Likumprojekts paredz, ka tiesneša amata kandidāts stažēšanās laikā saņemtu mēnešalgu 80% apmērā no attiecīgi apgabaltiesas, rajona (pilsētas) tiesas tiesneša mēnešalgas. Ģenerālprokurora bāzes mēnešalgai plānots piemērot koeficientu 4,987, kas veido 4869 eiro.

Attiecībā uz piemaksām likumprojektā rosināts paredzēt, ka piemaksu kopsumma nedrīkst pārsniegt 30% no mēnešalgas. Vienlaikus likumprojekts paredz palielināt reizi gadā izmaksājamo prēmijas apmēru darbiniekam, proti, prēmijas apmērs nedrīkstēs pārsniegt 100% no mēnešalgas. Patlaban tie ir 75%. Attiecīgi Ministru kabineta noteikumos tiks paredzēts, ka varēs prēmēt līdz 100% no mēnešalgas, ja novērtējums ir "teicami", līdz 85 % no mēnešalgas, ja novērtējums ir "ļoti labi" un līdz 70% no mēnešalgas, ja novērtējums ir "labi".