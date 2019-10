Audits atklāj iespaidīgu naudas šķērdēšanu "Rīgas kartē"

Auditā secināts – “Rīgas karte” ir tikai starpnieks starp “Rīgas satiksmi” un apakšuzņēmējiem, bet par savu darbu no “Rīgas satiksmes” paņem uzcenojumu. Pērn tas bija bija 26%. “Rīgas kartes” audita autori ir aprēķinājuši, ka tas septiņas reizes pārsniedz tirgus līmeni. No audita var secināt, ka ja nepamatotā uzcenojuma nebūtu, “Rīgas satiksme” pērn varētu būt ietaupījusi 5 miljonus eiro. No audita secināms, ka saviem apakšuzņēmējiem, iespējams, pārmaksā arī pati “Rīgas karte”. Piemēram, par papīra “e-taloniem” gadā uzņēmums iztērē ap 3 miljoniem eiro. Kartiņas iepērk no firmas “Burlat” un katra šāda biļete maksā 45 centus. Taču LTV pārliecinājās, ka internetā līdzīgas kartiņas jebkurš interesents var nopirkt vismaz divreiz lētāk.