Projekta “Neredzamais cietumā” ietvaros TVNET stāsta par cietuma dzīvi un tā iemītniekiem. Sods nav atriebība, bet pēdējā iespēja noziedzniekam atgriezties sabiedrībā. Tādēļ projekta mērķis ir meklēt atbildes uz jautājumiem, kā novērst par smagiem noziegumiem notiesāto personu kriminālās rīcības recidīvus. Sarunās ar pašu notiesāto, psihiatru un kriminologu līdzdalību projekts kritiski atklāj notiesāto psiholoģiju, motivāciju un noziedzīgā nodarījuma iemeslus. Piedāvājam pilnu sarunas atšifrējumu ar uz mūžu notiesāto Uldi Lujānu. Par to, kāpēc mēs uzsākām šo projektu, var lasīt šeit .

Sveiki un sāksim ar to, ka izteikšu pateicību, ka piekritāt piedalīties šajā projektā. Sāksim pavisam vienkārši, kāda jums bija šī diena no paša rīta, kāda ir ikdiena?

Kas es esmu? Pirmkārt, cilvēks esmu. To, ka esmu izdarījis noziegumu, tas, protams, nav labi [klusē] cenšos laboties. Apmeklēju baznīcu.

Vienīgi to, ka tagad televizori kamerās, videospēles, tajos laikā tā nekas nebija. Bet tomēr, es nezinu, tajos laikos man vieglāk sēdējās nekā tagad [smejas].

No vienas puses var teikt, ka tad bija drusku brīvāks [..] tu caurām dienām varēji būt ārā, nebija tādas kameru sistēmas kā šeit.

Un kādi tur apstākļi, atšķirības režīmā no parastā?

Parunāsim par to pašu nāves sodu, mani interesē kādas bija jūsu emocijas tieši tajā brīdī, kad tiesas zālē tiesnese paziņoja šo spriedumu?

Es pieņemu, ka jūs labi atceraties to dienu, kad tas notika?

To gan es neatceros.

Ja es pareizi saprotu kārtību, tad viņš jūs nemaz nevarēja apžēlot, jo jūs jau vienreiz esat apžēlots. Es pareizi saprotu to kārtību, vai ir savādāk tomēr?

Nu, prezidenta kancelejas apžēlošanas dienests, es rakstīju viņiem sakarā ar to apžēlošanu, tur ir rakstīts, ka es varu viņiem rakstīt vēl un vēl.

Tas nav no svara.

Bišķīt par bērnību, kas ir jūsu pirmā atmiņa no bērnības, kas ir tas, ko jūs atceraties?

Godīgi sakot es savu bērnību neatceros. Es pat skolas gadus tā, knapi atceros. Tā kā par to es neko nepateikšu.

Darījām jā, bet redziet, es nonācu šeit, bet viņš neturpināja to.

Pastāstiet kādu palaidnību no bērnības.

To, ka kaimiņiem dārzā ābolus zagām.

Teiksim, uzraudzības nekādas nebija, ko gribēja, to darīja.

Nu “ABBA”, “Nazareth” no tām vecām grupām.

Jā, bija, bet viņa par to neuzzināja.

Vai ir kaut kas tāds, kā aizvainojums, kas no tā laika aizķēries, kāds pāridarījums, kas ieķēries sirdī?

Nav tā, ka paliktu atmiņā kaut kāda vardarbība, teiksim, ģimenē vai no apkārtējiem?

Nu, kas tur kaimiņu puikas, nu pārsvarā dzīvoju pie Aviācijas institūta no kompītnēm, nu tad ar vecākiem studentiem kopā.

Nē, to es nozagu.

Nu pārsvarā zādzības. No pagrabiem, garāžām.

Nu no gadiem septiņiem, astoņiem.

Plašāk paskaidrojiet, kā jūs to domājat, tas ir tā kā no kaimiņu dārza ābolus, vai kā?

Nu, tas sākās viss mammai no maciņa šad tad pa piecītim izvilku, nu jā, kaimiņiem no dārza, no šķūnīšiem zagu un tā.