Kurdi apsūdz Turciju aizliegtu ieroču ieroču izmantošanā ofensīvā Sīrijas ziemeļos

Lielbritānijā bāzētā sīriešu aktīvistu organizācija "Syrian Observatory for Human Rights" (SOHR) nespēja apstiprināt, ka Turcijas spēki būtu izmantojuši aizliegtus ieročus, bet organizācijas vadītājs Rami Abdelrahmans norādīja, ka pēdējās divās dienās pieaudzis to cietušo skaits, kuri guvuši apdegumus, un vairums no viņiem atvesti no Rāselainas apgabala.