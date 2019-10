Otrais solis būtu dialoga atrašana ar Tuvo Austrumu reģionālajiem līderiem. Šajā gadījumā atslēgas spēlētaji ir Turcija, Irāna, Krievija un citas varas, kuras šajā konfliktā ir iesaistītas. «Ja mēs skatamies uz notiekošo Tuvo Austrumu reģionā, tad miers Sīrijā ir arī tādu valstu, kā Libāna interesēs. Tā vēlas, lai situācija ar bēgļiem nebūtu tik akūta. Tāpat arī Sīrijas konflikts ir ļoti svarīgs Izraēlai. Tai ir vienalga par to, kas ir pie varas Damaskā, kamēr vien tās austrumu robežā pie Golānas augstienēm ir miers,» saka Tabuns. Savukārt, trešais solis būtu Sīrijas atgriešana starptautiskajā arēnā un tā realizācijai izvirzītie noteikumi no pārējo spēlētāju (piemēram, Eiropas Savienība) puses. Pēc to izpildes Sīrija varētu atgriezties citu valstu saimē.

Eksperts apgalvo, ka Latvijai būtu jāturpina strādāt pie savas gaisa telpas aizsardzības nodrošināšanas. Šajā jautājumā iekļaujas arī jautājums par helikopteriem un helikopteru nomaiņu, kā arī radiolokatoru attīstību. Tabuns vērš uzmanību uz to, ka mēs Ziemeļatlantijas līgumu nevaram sākt lasīt tikai no 5. panta. Dokumenta 3. pants nosaka to, ka mums pašiem ir nepieciešams strādāt pie vajadzīgo militāro spēju attīstības. Tāpat arī pats NATO ir norādījis uz to, ka tie ir gatavi palīdzēt ar iztrūkstošajām militārajām spējām, taču ar laiku mums ir jādomā par to, ko mēs paši varam pārņemt, vai arī sākt finansēt.