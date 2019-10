7 acu veselībai kaitīgi ieradumi

Saglabāt skaidru redzi un izvairīties no acu slimībām palīdz arī veselīgs uzturs. Tā, piemēram, burkāni, ķirbji un citi oranžie dārzeņi, kas satur beta karotīnu, nokļūstot organismā, pārveidojas par A vitamīnu, un uzlabo redzi tumsā, bet zaļie lapu dārzeņi – spināti, salāti, pētersīļi, rukola, kāposti – palīdz samazināt kataraktas un mākulas deģenerācijas attīstības risku. Citrusaugļi, kas satur C vitamīnu, stiprina sīkos asinsvadus, bet ogas – upenes, vīnogas, it īpaši mellenes, satur antioksidantus antocianīnus, kas pasargā acu šūnas no pāragras novecošanās. Savukārt olas ir bagātas ar spēcīgiem antioksidantiem un aizsargā acis no kaitīgās UV staru iedarbības, kā arī samazina kataraktas veidošanās risku. Treknās zivis, kā lasis un tuncis, satur Omega taukskābes, kas nepieciešamas acs tīklenei un var palīdzēt izvairīties no sausās acs sindroma. Tāpat acis no sausuma sajūtas pasargās pietiekamā daudzumā uzņemts ūdens. “Veselīgs uzturs var palīdzēt uzturēt acs veselību, tomēr slimību simptomu gadījumā nekavējoties jāmeklē speciālista palīdzība,” brīdina M.Šukele.