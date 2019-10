LTV: robs likumos neļauj patvēruma meklētājam atrast darbu

LTV vēsta, ka patvēruma meklētājs Abdulrahmans Mamduhs no Irākas jau gadu gaida valsts lēmumu – vai ir tiesīgs Latvijā saņemt bēgļa statusu. Likums nosaka – ja patvēruma meklētājs šādu lēmumu gaida ilgāk par sešiem mēnešiem, viņam dod tiesības strādāt. Abdulrahmans atrada divus darbus, bet abos saskārās ar vienu un to pašu problēmu – viņam nav personas koda. To personai piešķir tikai tad, ja ir pieņemts lēmums par bēgļa vai alternatīvā statusa piešķiršanu.

Bez personas koda Abdulrahmans nevarēja atvērt bankas kontu Latvijā, ko lūdza viens no potenciāliem darba devējiem. Cits uzņēmums pieprasīja Abdulrahmanam kļūt par pašnodarbināto – taču, lai no Valsts ieņēmumu dienesta saņemtu nodokļa maksātāja numuru, ir nepieciešama deklarēta dzīvesvieta. Bet lai deklarētu dzīvestvietas adresi arī nepieciešams personas kods. Teorētiski Abdulrahmans kā jebkurš cits darbinieks var pieprasīt, lai algu viņam izsniedz skaidrā naudā, bez bankas konta. Bet Sabiedrības integrācijas fondā skaidro - tas no darba devējiem prasa papildus piepūli un ne visi uz to ir gatavi.