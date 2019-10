No ēkas, kas atjaunota par "deputātu kvotām", izlikts Vides aizsardzības kluba muzejs

Vācbaltu arhitekta Johana Felsko celto divstāvu koka vasarnīcu Dubultos Jūrmalas dome “zaļi domājošo grupai” nodeva apsaimniekošanai 90. gadu vidū. Pirms trim gadiem biedrība Zaļais ordenis uzsāka aktivitātes citviet Latvijā un pašvaldība mājā ienākt piedāvāja vienai no vissenākajām nevalstiskajām atmodas laika organizācijām Vides aizsardzības klubam. Vienošanās starp mēru Truksni un VAK prezidentu Ulmi paredzēja, ka dome nomas maksu neprasīs, bet VAK šeit ierīkos muzeju. Gandrīz vienlaikus, Trukšņa partijas biedrs Lediņš Ulmi rosinājis prasīt miljonu no valsts budžeta ēkas remontam no tā dēvētajām deputātu kvotām.