Alīna Andrušaite kopā ar vīru Jēkabu veido blogu sapnumedniece.lv . Viņa raksta, bet viņš uzņem fotogrāfijas, kuras piesaistījušas "Lonely Planet" ceļvežu uzmanību. Sarunā ar portālu TVNET Alīna stāsta par vienu no saviem neparastākajiem ceļojumu galamērķiem: Norvēģijai piederošo arktisko teritoriju Svalbāru, kur pabija 2018.gadā.

Daudz un dažādas. Bet jārēķinās ar to, ka tās nav lētas. Mēs palikām hostelim līdzīgā vietā - bijušajā ogļraču mītnē. Numuriņi, ja tos tā var nosaukt, bija tikai gultas, labierīcības gaitenī, kopīgās dušas. Virtuve arī ir kopīga, bet vakarā katrs taisa savas vakariņas un parunājas ar citiem tūristiem. Ķīnieši redzējuši kaut ko vienu, vācieši atbraukuši no citas ekskursijas, var daudz ko uzzināt. Sava veida hosteļa tusiņš.

Ekskursijas - tie ir lielākie izdevumi, ar ko jārēķinās, dodoties uz Svalbāru. Naktsmītne un ēdiens arī nav lēti, bet ekskursijas patiešām ir dārgas. Sēžot sniega motociklā kā pasažierim, cenas sākas no 100 vai 150 eiro. Ja vēlies pats būt pie stūres, var nākties šķirties no apmēram 300 vai 350 eiro, varbūt pat vairāk. Viss atkarīgs no ekskursijas veida, attāluma, grupas lieluma un tamlīdzīgiem faktoriem. Pēdējā brīdī uz nākošo dienu bieži vien var dabūt labu atlaidi, bet citreiz ir palikusi tikai viena brīva vieta.