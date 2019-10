Egļu astoņzobu mizgrauzis dabas parkam Tērvetē nodarījis 20 gadus neredzēti lielus postījumus

LVM norāda, ka pēc siltās un garās vasaras šoruden dabas parka "Pasaku mežā" un "Veco priežu parkā" atklāti egļu mizgraužu bojāti koki. Lai nokaltušie koki neapdraudētu parka apmeklētājus, bīstamās teritorijas ir norobežotas un ir uzsākta bojāto koku zāģēšana un izvešana no parka, ko plānots pabeigt līdz novembra sākumam. Pēdējā reize, kad egļu astoņzobu mizgrauzis Tērvetes dabas parkam nodarīja tik lielus postījumus, bija deviņdesmito gadu beigas, un nu tas pēc 20 gadiem ir atgriezies.

"Mizgrauzis visbiežāk iemitinās novājinātās, pāraugušās eglēs, kas sasniegušas ciršanas vecumu vai to pārsniegušas, tādu netrūkst LVM dabas parkā Tērvetē. Turklāt mizgrauzis ir tik agresīvs egļu kaitēklis, ka uzbrūk un iznīcina arī pilnīgi veselas egles. Diemžēl mūsu cerību pilnie centieni šopavasar ierobežot mizgraužu tālāko izplatību nav bijuši tik sekmīgi - konstatēti vairāki desmiti bojātu koku," skaidro LVM Rekreācijas vadītājs Kristaps Didže.

LVM mājaslapā teikts, ka saskaņā ar zinātnieku secināto viens no risinājumiem, lai paglābtos no šiem kukaiņiem, ir mežsaimniecība - nozāģēt un aizvākt kalstošos kokus no meža ar visiem kaitēkļiem, iekams tie paguvuši tālāk izplatīties pieguļošajās, nebojātajās egļu audzes. Šoruden kaitēklis ir paslēpies zemē pārziemošanai. Egļu astoņzobu mizgrauža postījumus Tērvetes dabas parka egļu audzēs varētu ierobežot barga ziema, ja tāda būs.