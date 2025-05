Zinātnieki radījuši zāles, kas neitralizē 19 nāvējošāko čūsku indes

Šī metode krasi atšķiras no tradicionālās pretlīdzekļu izgatavošanas, kas balstās uz indes injicēšanu zirgiem un antivielu izdalīšanu no šo dzīvnieku asinīm. Jaunais līdzeklis ir potenciāli drošāks, efektīvāks un daudzpusīgāks. Taču, lai gan šādas tehnoloģijas sola progresu, tās atrisina tikai daļu no problēmas – čūsku kodumi katru gadu nogalina līdz 138 000 cilvēku un vēl aptuveni 400 000 ievaino, galvenokārt nabadzīgās valstīs, vēsta izdevums “The Insider”.