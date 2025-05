Mežā uz ziemeļiem no Maskavas atrodas vientulīgs, sarūsējis īsviļņu radiotornis, no kura dienu un nakti tiek pārraidīts nevienam nesaprotamais – kuģa taurei līdzīgi signāli, pīkstieni un reizēm krievu valodā izteiktas frāzes. Vismaz desmit gadus līdz 1992. gadam radiostacijas klausītājiem bija dzirdams nekas vairāk kā pīkstieni, kas vēlāk pārtapa par dūkšanu, kuģa taures signāliem un balsīm. Tiek uzskatīts, ka signāls tiek raidīts no nelielas militārās pilsētiņas pie Povarovo pilsētas, kā arī no torņa purvā pie Sanktpēterburgas.