Pārdaugavā apķēpāts tā sauktais "Uzvaras piemineklis"

Uzvaras piemineklis, kura sākotnējs nosaukums — "Padomju Latvijas un Rīgas atbrīvotājiem no vācu fašistiskajiem iebrucējiem", ir Padomju Savienības Sarkanās armijas uzvarai pār nacistisko Vāciju Otrajā pasaules karā veltīts piemineklis. Naktī no 1997. gada 5. uz 6. jūniju radikālās organizācijas "Pērkoņkrusts" dalībnieki mēģināja to uzspridzināt, taču spridzināšanas laikā divi no viņiem gāja bojā.