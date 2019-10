Panikas anatomija: Kāpēc sākās ažiotāža par autonodokļiem?

Maldinošu informāciju ar mediju palīdzību savu biznesa mērķu labā izplatīja arī pretējā nometne. Aizvadītās nedēļas sākumā Latvijas Radio ziņoja , ka jau 2021.gadā Latvijai varētu būt jāmaksā 48 miljoni eiro soda naudas par pārāk lielu CO2 radīto gaisa piesārņojumu. Vienīgais informācijas avots – Auto asociācijas prezidents Andris Kulbergs, kurš pārstāv galvenokārt jauno auto tirgotājus un uzskata, ka problēmu var risināt, tikai atjauninot Latvijā ekspluatēto auto klāstu. Dažas dienas vēlāk Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas pārstāvis raidījumā Krustpunktā Kulberga teikto noliedza kā sabiedrības maldināšanu, jo vēl neesot ne ideju, ne lēmumu ne par sodiem, ne to apmēriem un termiņiem. Kulbergs Re:Check skaidroja, ka tā ir asociācijas aprēķinātā prognoze, nevis apgalvojums, un asociācija tikai gribot, lai netiktu pieņemti sasteigti nodokļu celšanas lēmumi.

Atbildīgās ministrijas acīmredzami nebija iedomājušās, ka neskaidroti plāni varētu raisīt dezinformācijas izplatīšanos un tam sekojošu sašutumu sabiedrībā. NRA raksts tika publicēts ceturtdien no rīta, autotirgotāju – tās pašas dienas vakarā, taču EM ar paziņojumu nāca klajā tikai piektdien pēcpusdienā. Turklāt virsrakstā tā nevis skaidroja ieceri celt nodokļus, bet gan to noliedza.

Vēl piektdienas pusdienlaikā SM komunikācijas nodaļā Re:Check nevarēja pateikt, vai autotirgotāju izplatītais dokuments, kas piedāvā jaunu nodokli jau 2021.gadā, ir aktuāls, kur, kad un vai to plānots izskatīt. Piektdienas vakarā SM sabiedrisko attiecību speciāliste Iveta Kancēna skaidroja, ka dokuments bijis ievietots ministrijas mājas lapā šovasar priekšlikumu saņemšanai.Pēc to izvērtēšanas punkti par jaunu reģistrācijas nodokli un ierobežojumu par trim gadiem vecākām automašīnām no tā izņemti. Vai tie izņemti vasarā vai nupat, Kancēna pateikt nevarēja. Arī ministrijas kļūdu komunikācijā viņa neatzīst, norādot, ka asociācija izplatījusi informāciju par neaktuālu normu.