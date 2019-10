"Reuters": Līdz Bagdadi aizveda viņa tuvākie rokaspuiši

"Etavi sniedza vērtīgu informāciju, kas palīdzēja vairāku Irākas drošības aģentūru komandai atrast pēdējos puzles gabaliņus saistībā ar Bagdadi pārvietošanos un vietām, kur viņš slēpās," žurnālistiem atklāja viena no Irākas amatpersonām. Etavi esot izstāstījis par vairākiem cilvēkiem, kas ar Bagdadi tikās Sīrijā, kā arī šo tikšanos ierastajām norises vietām.

Doktora grādu islāma pētniecībā ieguvušais Etavi bija viens no pieciem Bagdadi tuvākajiem līdzskrējējiem, uzskata Irākas izlūkdienesti. 2006.gadā Etavi pievienojās "Al Qaeda". 2008.gadā ASV bruņotie spēki viņu aizturēja un ieslodzīja uz četriem gadiem, norāda "Reuters" informācijas avoti.

Nākamais pagrieziena punkts bija šogad, kad kopīgā ASV, Turcijas un Irākas izlūkdienestu operācijā tika notverti vairāki augsta ranga "Islāma valsts" līderi. To vidū bija četri irākieši un viens sīrietis.

"Viņi mums pastāstīja par visām vietām, kur Sīrijā tiekas ar Bagdadi. Mēs nolēmām koordinēties ar CIP, lai šajos reģionos izvietotu vairāk aģentu," norāda viena no Irākas amatpersonām. "2019.gada vidū mēs identificējām Idlibu kā vietu, kur Bagdadi pārvietojās no ciema uz ciemu kopā ar savu ģimeni un trīs tuvākajiem līdzskrējējiem."

Bagdadi slēpās ne vien no ārvalstu izlūkdienestiem, bet arī no vietējiem ienaidniekiem Sīrijā.

Džihādistu grupējums "Hayat Tahrir al-Sham", kas agrāk bija pazīstams kā "Al-Nusra fronte", uzsāka savu Bagdadi meklēšanas operāciju, kad uzzināja, ka "Islāma valsts" līderis ir Idlibā, norāda viens no Idlibas grupējuma komandieriem.

Iespējams, ka Bagdadi domāja, ka slēpšanās Idlibā ir labākā iespēja, kā izvairīties no notveršanas, kad "Islāma valsts" gandrīz pilnībā padzīta no Irākas un Sīrijas. Viņš būtu varējis izmantot to, ka kaujinieku grupu kontrolētajos robežpunktos reti tiek pārbaudīti transporta līdzekļi.