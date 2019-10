Vairāk nekā trešdaļa no adoptējamajiem bērniem nevēlas tikt adoptēti

Patlaban no 1175 adoptējamajiem bērniem, 431 bērns nevēlas tikt adoptēts, līdz ar to ir iespējams adoptēt 571 bērnu, no tiem 377 ir vecumā no 10 līdz 18 gadiem, informēja Labklājības ministrijas (LM) Komunikācijas nodaļas vadītāja Aiga Ozoliņa.