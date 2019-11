Vidzemes šosejas Sēnītes posmā satiksmei atvērs abas brauktuves

Būvdarbus Vidzemes šosejas posmā no Garkalnes līdz Sēnītei veic piegādātāju apvienība "Binders" un "ACB", to līgumcena ir 46,5 miljoni eiro ar pievienotās vērtības nodokli (PVN). Darbi tiek finansēti no valsts budžeta un no Eiropas Savienības (ES) Kohēzijas fonda līdzekļiem un pilnībā tie tiks pabeigti 2020.gada rudenī.