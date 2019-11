Eksperti: Latvijas mājokļos pietrūkst gaismas

“Viesojoties Latvijas mājokļos, secinājām, ka tie ir patumši. Optimālai telpas apgaismošanai nepietiek ne ar vienu spilgtu lampu pie griestiem, ne ar noskaņas apgaismojumu. Efektīvs apgaismojums ir tāds, kas ir piemērots ērtai mājas soļa veikšanai un kas nodrošina labsajūtu. Lai mainītu telpas noskaņu, piemērojot to darbam romantiskai atpūtai vai kam citam, pietiek ar dažiem gaismas avotiem, taču tiem jāpilda atšķirīgas funkcijas,” saka IKEA interjera dizainere Ieva Buka.

Interjera dizainere I. Buka pastāsta par dažādiem apgaismojuma veidiem un par to, kā izvēlēties piemērotākos dažādām telpām mājoklī.

Vispārējais apgaismojums ir galvenais gaismas avots mājās. Parasti tam izmanto griestu lampas – tās var būt gan iebūvētas griestos, gan pieliekamas, gan iekaramas. Izvēloties griestu lampu, ir jādomā par telpas plānojumu. Ja griesti nav augsti, labāk izvēlēties lampu, kas nenokarājas zemu; ja telpa ir paliela, efektīgi izskatīsies liels, neparasta dizaina gaismeklis. Svarīgi padomāt arī par lampas materiālu, pieskaņojot to pārējam iekārtojumam – klasiski lampas izgatavo no stikla vai plastmasas, taču tās var būt arī no bambusa, papīra, metāla un citiem materiāliem. Lai telpa būtu ērta dažādām vajadzībām, vispārīgo apgaismojumu parasti papildina ar citiem apgaismojuma veidiem, piemēram, funkcionālo apgaismojumu.