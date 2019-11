"Kroņa" ēdiens. Ko ēda un dzēra latviešu strēlnieki Pirmajā pasaules karā

Pirmā pasaules kara laikā cariskajā Krievijā ieviesa sauso likumu, kas stipri ierobežoja alkohola tirdzniecību, sevišķi stingri noteikumi šai jomā bija piefrontes teritorijā, kāda bija Latvija. Frontē alkoholiskos dzērienus lietot bija kategoriski aizliegts. Kas attiecas uz grādīgo dzērienu lietošanu aizmugurē, tad tur situācija bija nedaudz savādāka. Cariskās Krievijas armijā virsnieki un kareivji ēda atsevišķi, kareivji nevarēja apmeklēt restorānus un kafejnīcas, kur uzturējās virsnieki. Tur virsnieki varēja slepus iegādāties alkoholiskos dzērienus un aizmugurē atpūtā , kā arī svētkos papildināt savu ēdienkarti ar glāzi laba vīna vai konjaka. Bieži šos dzērienus atveda arī viņu dienesta biedri, kuri atgriezās no komandējumiem vai atvaļinājuma. Kareivjiem ( arī latviešu strēlniekiem) kara apstākļos alkoholu nepārdeva. To varēja nopirkt tikai slepus no vietējiem iedzīvotājiem, bet tie , kā liecina strēlnieku atmiņas, izvairījās paštaisīto degvīnu pārdot kareivjiem, jo par to draudēja bargs sods. Tā nu daži strēlnieki, būdami atvaļinājumos Rīgā, iegādājās no darbnīcu strādniekiem tehnisko spirtu, ar ko uzcienāja savus biedrus. Pie kā tas noveda, aprakstīts 4. Vidzemes latviešu strēlnieku bataljona virsnieka poručika Aleksandra Plensnera atmiņās- „ Kā virsniekiem, tā kareivjiem dzīve Jaundubultu vasarnīcās bija it kā atpūta, kas pavedināja uz dažādām nebēdnībām. Reiz vasaras naktī kādā vienībā bija notikusi dūšīga iemešana. Alkohols parastā veidā nebija dabūjams, tādēļ izlīdzējās ar jēlspirtu. Rīta pusē kādi trīs kareivji no tā bija miruši, bet vairāki saindējušies. Vasara bija silta un mirušos nācās steigā apglabāt. Mācītāju neizdevās sameklēt. Tā bataljona komandieris pulkvedis Zeltiņš , pasaucis mani, teica- „Nu, Plensner, jūs jau visu protat, paglabājiet turpat Dubultu kapos šos nelaimīgos. ” „Klausos, pulkveža kungs, izdarīts”- es atteicu.”