Vircavs: Burova izpratne par būvniecību atšķiras no normatīviem

Būvvaldes vadītājs piebilda, ka nebrīnās par to, ka dažādi politiskie spēki bieži norāda uz būvvaldes lēno darbu.

"Būvvalde ir pēdējā institūcija ar kuras atļauju var būvēt tālāk. Ja norāda uz trūkumiem, bieži vien tiek norādīts uz birokrātiju. Birokrātijas te nav nekādas, tas viss ir saistīts ar drošības pārbaudēm. Šāda retorika dzirdama bieži, bet tā neiztur kritiku, jo to bieži vien izsaka personas, kuras grib saskaņot to, ko nevar saskaņot, vai pieņemt ekspluatācijā to, ko nevar pieņemt," piebilda Vircavs.