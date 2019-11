Saistībā ar mātes un bērna nāvi mājdzemdībās tiesās reliģiskas draudzes locekļus

Kā vēstīja "Latvijas Avīze", spriežot pēc avotu stāstītā un atsevišķām publikācijām, Pirmās evaņģēliskās Jēzus draudzes locekļi tiek aicināti uz aklu paklausību draudzes līderim, norobežošanos no laicīgās dzīves, mantas neieredzēšanu, atteikšanos no grāmatām, piemiņas lietām, relikvijām, žurnāliem, interneta ziņām, video, kavēšanās atmiņās, attiecību uzturēšanas ar cilvēkiem ārpus draudzes. Slikti esot arī izmantot pasaules gudrības.

Pēc viņas stāstītā, draudzes statūtos neesot rakstīts, ka jāizvairās no ārstiem, tikai maksimāli jāpaļaujoties uz ticību. Taču aizliegums parādoties sarunās un ieteikumos. "Tas ir tāds milzīgs psiholoģisks spiediens - to es tikai tagad saprotu, kad esmu no draudzes aizgājusi. Ja es kaut ko gribēju, man vajadzēja prasīt atļauju tētim, savukārt viņš prasīja atļauju draudzes vadībai. Lemt pašai nozīmēja miesas prāta piepildīšanu. Viss bija jāizlūdzas. Visas likstas ar veselību piedēvēja ticības vājumam," sacījusi lieciniece, paužot pārliecību, ka viņas brālis nemeklēja ārstu palīdzību, jo baidījās, ka draudze liks atteikties no tuviniekiem un Dievs sodīs.