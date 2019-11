Kā uzskata ekonomists Štefans Lege, galvenā austrumvāciešu problēma ir tā, ka viņi sevi salīdzina ar bijušo Rietumvāciju – vienu no Eiropas ekonomikas smagsvariem – nevis ar citām bijušajām Padomju Savienības bloka valstīm vai Eiropu kopumā. Bijušās Austrumvācijas ienākumi uz vienu iedzīvotāju veido vismaz 75% no Eiropas vidējā līmeņa. Šādu rādītāju pagaidām nav sasniegusi vēl neviena cita no bijušajām komunistiskajām Austrumeiropas valstīm, kas 2004.gadā iestājās Eiropas Savienībā.