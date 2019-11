Levits mudinās politiķus rīkoties, lai nodrošinātu plašāku informatīvo telpu Latvijas pilsoņiem

"No skatītāju viedokļa tas [LNT reorganizēšana] ir ļoti slikts notikums, jo, protams, līdz ar LNT zīmola, analītiskā un ziņu dienesta pazušanu mūsu informatīvā telpa kļūs arvien vājāka. Tādēļ Latvijas iedzīvotājiem tā ir ļoti slikta ziņa," norādīja Levits.

Viņš uzsvēra - lai demokrātija varētu labi funkcionēt, ir nepieciešama kvalitatīvas informācijas telpa no uzticamiem avotiem, tāpēc valstij būtu kaut kas jādara, lai to nodrošinātu. Viņa ieskatā, līdz šim tas ir darīts "ļoti gariem zobiem" un "nekas prātīgs nav sanācis vai ļoti minimāli kaut kas ir sanācis".

"Šis notikums [LNT reorganizēšana] ir vēl papildus arguments tam, ka valstij tomēr ir jāsakārto šī sistēma, jāuzmostas no miega. (..) Valstij ir pienākums šādu sistēmu radīt," norādīja Valsts prezidents, piebilstot, ka ar to viņš domā, ka valstij būtu jārūpējas ne tikai par sabiedrisko, bet arī kvalitatīvu komerciālo mediju pastāvēšanu.

"Par šādu sistēmu ir steidzīgi jāsāk domāt, un es ceru, ka valsts arī to darīs, un to es arī teikšu politiķiem, ka tas ir viens uzdevums, kuru mēs nevaram atstāt novārtā," sacīja Levits.

Jau ziņots, ka mediju grupa "All Media Baltics" no decembra Baltijā strādās ar TV3 zīmolu un veiks izmaiņas arī televīzijas kanālu portfelī, tostarp kanāls LNT vairs neturpinās darbu esošajā formā. Kompānija paplašināšot kanāla TV3 piedāvāto ziņu apmēru, pārnesot lielāko daļu no LNT ziņu dienesta radītā satura. Mediju grupa veidos arī vienotu ziņu dienestu.