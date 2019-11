"Es noskūpstīju Putinu. Eiropai tas nekaitēja." Junkers gatavojas pensijai

Patiesībā es gribēju teikt "muļķīgais nacionālisms" - "muļķīgais", nevis "stulbais". Par nacionālismu esmu noraizējies vairāk, nekā gribētu to parādīt. Populistiem neizdevās plānotais izrāviens Eiropas [Parlamenta] vēlēšanās. Lai arī tas mani nedaudz mierina, nekas vēl nav beidzies.

- Vai tas nav pārāk bikli? Vai tad Eiropas Savienībai nevajag vairāk centrālisma, vismaz atsevišķos jautājumos? Piemēram, Eiropas ārpolitikā. Maz ticams, ka ES spēs izglābt kodollīgumu ar Irānu , un tai nācās bezpalīdzīgi noskatīties, kā Turcija ieiet Sīrijā . Mēs esam tālu no "globālajām politiskajām spējām", par ko jūs bieži mēģināt pārliecināt.

Daudz kas no tā, kas tiek pasniegts ļoti sentimentālā veidā, realitātē nav tik vienkārši sasniedzams. Tradicionālajai rūpniecībai jāturpina pastāvēt Eiropā.

- ASV ir izstājušās no klimata vienošanās un citiem starptautiskajiem līgumiem. Neskatoties uz to, jūs esat nodibinājis īpašas attiecības ar ASV prezidentu Donaldu Trampu un vismaz pagaidām izvairījies no eskalācijas uzglūnošajā tirdzniecības karā starp Vašingtonu un ES. Kā jums tas izdevās?