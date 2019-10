Trešdien, 9. oktobrī Turcijas bruņotie spēki un Sīrijas Nacionālā armija (Ankaras atbalstītie Sīrijas nemiernieku grupējumi) valsts ziemeļos sāka militāro operāciju pret Kurdistānas Strādnieku partijas (PKK) pozīcijām. Tai ir ticis sniegts nosaukums «Miera avots» un tā paredz atbrīvot Sīrijas ziemeļu robežu no teroristiskiem elementiem, kā arī izveidot buferzonu bēgļu koncentrēšanai. Šī jau ir trešā Turcijas īstenotā militārā intervence Sīrijas pilsoņu kara ietvaros. Pirmā ar nosaukumu - «Eifratas vairogs» notika 2016. gadā, bet otrā ar nosaukumu - «Olīvas zars» - 2018. gadā.

Jāņem vērā, ka Kurdistānas Strādnieku partija (PKK) ir viens no ietekmīgākajiem spēkiem tā saucamajos Sīrijas Demokrātiskajos spēkos (SDF), kuri ir bijuši Vašingtonas galvenais sabiedrotais cīņā pret teroristisko grupējumu «Islāma valsts» Sīrijā. Šā iemesla dēļ, Baltā nama paziņojums tiek uzskatīts par atkāpšanos no ārpolitikas pamatprincipiem, kurš paredz centienus uzturēt vienlīdz labas attiecības gan ar NATO sabiedroto Turciju, gan arī kurdiem. Savukārt, šo labo attiecību uzturēšanas ietvaros norisinās centieni pēc iespējas vairāk ierobežot militārās sadursmes starp šiem spēkiem.

Turklāt jāatceras, ka savā ziņā šī arī nav pirmā reize, kad ASV upurē kurdus. Brīdī, kad 2018. gadā Turcija uzbruka Afrinas kantonam valsts ziemeļaustrumos, ASV nepakustināja ne pirkstiņu, lai to aizsargātu. Tā vietā, tika vienkārši izplatīts aicinājums risināt kurdu un Ankaras attiecības mierīgā ceļā.

Jebkurā gadījumā, Trampa lēmums izraisīja asu nosodījumu gan demokrātu, gan arī viņa atbalstītāju – republikāņu rindās. Piemēram, 8. oktobrī ASV senāts paziņoja, ka Turcijas militāras operācijas pret kurdu kaujiniekiem gadījumā, NATO varētu tikt aicināta uz laiku izslēgt Turciju no savām biedru rindām. Pagaidām republikāņu senators Lindsijs Greiems kopā ar demokrātu senatoru Krisu van Holenu strādā pie attiecīga likumprojekta. Pats Tramps paspēja uz šo kritiku reaģēt un savā Twitter kontā izplatīt paziņojumu, ka ASV kurdus pamest negrasās un ja Turcija savā militārajā operācijā izdarīs ko tādu, ko ASV uzskata par nepieņemamu, Vašingtona ir gatava iznīcināt Turcijas ekonomiku.

Kā jau iepriekš minēju, gan Turcija, gan arī Sīrijas Demokrātiskie spēki ir nopietni ASV sabiedrotie Sīrijas konflikta risināšanā. Turpmāka ASV sadarbība ar SDF ir nepieciešama, lai stabilizētu atbrīvotās Sīrijas teritorijas un paturētu ieslodzījumā sagūstītos «Islāma valsts» kaujiniekus. Savukārt, bez turpmākas sadarbības ar Turciju nav iedomājama Sīrijas konflikta atrisināšana kopumā. Minētajai valstij ir milzīga ietekme pār situāciju Idlibas provincē un tā ir viena no Astanas formāta valstīm (ietilpst arī Irāna un Krievija).

Bija skaidrs, ka Erdogans rīkosies arī bez Vašingtonas akcepta un ir nepieciešams izvēlēties, kuram no diviem sabiedrotajiem sniegt priekšroku – Turcijai vai kurdiem.

Nedrīkst arī aizmirst par to, ka Turcijas nozīmīgums stiepjas daudz plašāk par Tuvo Austrumu reģionu. Jau minēju, ka Turcija ir NATO sabiedrotais. Līdz ar to, tās balss ir arī nepieciešama, lai atbildētu Krievijas iespējamajai agresijai Austrumeiropā. Līdzīgi arī šajā kontekstā – Erdogans ir ignorējis ASV prasību nepirkt Krievijā ražoto S-400 pretraķešu aizsardzības sistēmu.

Turklāt, spriežot pēc Donalda Trampa izplatītajiem paziņojumiem presei, viņš ir arī nolēmis, ka īstenībā jau kurdu pildītās funkcijas nav nemaz tik ļoti neaizstājamas. 9. oktobrī The Independent ziņoja, ka Tramps ir teicis, ka tagad Turcija esot atbildīga gan par atbrīvoto teritoriju stabilizāciju, gan arī ieslodzīto aizturēšanu.

«Pašreizējā situācija Vašingtonā liek uzdot jautājumu, vai ASV vispār ir konkrēta un noturīga politika Sīrijai. Pagaidām no Turcijas viedokļa izskatās, ka Vašingtonā norisinās pilnīgs haoss. Tramps no vienas puses iedrošina Turcijas militāro operāciju Sīrijas ziemeļos, bet no otras puses saka, ka Turcija tiks iznīcināta ekonomiski. Tāpat Pentagons, kuram vajadzētu izpildīt Trampa pavēles, kavējas ar konkrētam darbībām,» Al Jazeera raidījumā Inside Story norāda Ankaras Institūta pētniecības direktors un bijušais padomnieks Turcijas premjerministram Ahmetam Davotuglu Osmans Serts.