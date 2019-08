Erdoana retorika tika pausta paralēli izveidojušamies strupceļam ASV un Turcijas sarunās par buferzonas izveidi valsts ziemeļos. To ietvaros Turcija vēlējās, lai tās kontrolē tiktu nodota Sīrijas teritorija, kura dziļumā būtu 20-25 jūdzes no valsts ziemeļu robežas visas tās garumā un kuru pilnībā kontrolētu Turcijas armija (vai tās sabiedrotie). Savukārt, ASV vēlējās Turcijai piešķirt tikai teritoriju, kura būtu tikai 87 jūdzes gara un atrastos 9 jūdžu dziļumā no Sīrijas ziemeļu robežas. To kopīgi patrulētu gan Vašingtona, gan Ankara.