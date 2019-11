“Glābēji”. Īpašumu pievākšana Latvijas Hipotēkas stilā

Tagad PTAC vērtē, vai LH darbību var traktēt kā negodīgu komercpraksi. “Rezultātā var tikt pieņemti soda mēri pret komersantu par kolektīvo interešu pārkāpumu,” paskaidro PTAC direktore Baiba Vītoliņa. Līdzīgi kā ātro kredītu sakarā, arī reversās nomas gadījumā varot runāt vismaz par nepiemērota produkta piedāvāšanu cilvēkiem, kam to nevajadzētu piedāvāt. “Un tā kā viņš visticamāk ir bezizejas situācijā un tajā brīdī ļoti vajag to atrisināt, viņš iekrīt uz noteikumiem, kas viņam pavisam nav izdevīgi,” secina Vītoliņa un spriež, ka darījumi nav klientiem pietiekami izskaidroti: “Tas noteikti neatbilst profesionālās rūpības prasībām.”

Taču noskaidrot, kas ar tiem noticis, nav iespējams. Valsts policija sākumā apgalvo, ka nevarot atlasīt informāciju par kriminālprocesiem, kas saistīti ar LH, un sūta uz Iekšlietu ministrijas Informācijas centru. Tur “futbolē” atpakaļ uz policiju. Otrajā pieprasījuma reizē Valsts policija skaidro, ka likums par policiju aizliedzot izpaust ziņas, kas varētu skart fiziskas vai juridiskas personas godu un cieņu (šajā gadījumā LH). Kā ziņas par iesniegumu skaitu un to virzību varētu to izdarīt, policijā paskaidrot nespēj.

Tas, ka, neraugoties uz daudzajām sūdzībām PTAC, policijā un tiesā uzņēmums ilgstoši varēja darboties pēc vienas shēmas, atklāj “caurumus” sistēmā. Policijā neieslēdzās trauksmes signāls, ka ienāk vairākas sūdzības par vienu un to pašu kompāniju. PTAC nebrīdināja patērētājus, lai gan sūdzību skaits uz darbinieku galdiem auga. Arī tiesas katru gadījumu uzlūkoja atsevišķi, vismaz vienā no Re:Baltica zināmajām tiesvedībām pat atsakot LH klienta lūgumam uzklausīt citus līdzīgā situācijā nonākušos.

2019.gada augusta beigās Augstākās tiesas (AT) Senāts šo lietu atgrieza otrreizējai caurlūkošanai. Viens no iemesliem kā reiz bija iepriekšējo tiesu atteikšanās uzklausīt citus cietušos. AT norāda, ka tas palīdzētu pārbaudīt, kā SIA Latvijas Hipotēka notika līdzīgu darījumu noformēšana un darbs ar klientiem. “Rūpīgi pievēršoties visu lietā apkopoto pierādījumu vērtēšanai pēc to patiesās jēgas, tiesai bija pamats izdarīt loģiskus, uz dzīves pieredzi un tiesisko apziņu balstītus secinājumus par noslēgtās vienošanās juridisko būtību no personas saprātīgi sagaidāmas rīcības perspektīvas, nevis aprobežoties ar konstatējumu, ka prasītāja visus darījumus ir parakstījusi bez piebildēm un piekritusi to saturam,” teikts spriedumā.