Kam pieder Latvijas Hipotēka?

Padziļināti analizējot Zemesgrāmatas datus, redzams, ka LH pirkuma – atpakaļpirkuma darījumus lielākoties īsteno pēc vienas shēmas. Īpašumu, kuru nopērk no klientiem un it kā taisās pārdot viņiem atpakaļ, nevilcinoties paši ieķīlā. Šādā veidā var dabūt naudu, kura jāsamaksā klientam, no kura īpašums nopirkts. Ķīlas ņēmēji bija ir citi nebanku aizdevēji, piemēram SIA Aksioma 24, Vita Credit vai West Credit. Taču vēlāk – arī bankas, turklāt ar ievērojamām summām. Bankā Citadele LH bijusi ceturtdaļmiljona eiro kredītlīnija, bet Latvijas Pasta bankā (LPB Bank), kas figurē vairumā gadījumu- no 3 līdz 4.5 miljoniem eiro liela kredītlīnija, kā kurā brīdī.