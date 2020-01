Par slapjām kājām, dusmošanos un bērniem, kuri grib iet uz skolu

Rīgas pilsētas sākumskolu, kurā no 1. līdz 6. klasei mācās 90 bērni (katrā klasē ir ap 12 skolēniem), vada direktore un Skola2030 vecākā eksperte Solvita Lazdiņa.

Līdz trešajai klasei skolā bērnu vērtēšanā izmanto Skola2030 izstrādātās rekomendācijas. Vērtējumu par ieguldīto darbu, paveikto un to, kas vēl jāpilnveido, sniedz ne tikai skolotāji, arī bērni paši mācās vērtēt savu sniegumu, kā arī izteikt to cits citam. Semestra beigās viņi nesaņem atzīmes, bet aprakstošu vērtējumu. Sākot no 4. klases, joprojām uzsvars tiek likts uz tā saukto formatīvo vērtēšanu – jeb vērtēšanu mācību procesā snieguma uzlabošanai, kas ietver regulāru atgriezenisko saiti par par katra bērna mācīšanos – gan par procesu, gan sasniegto.