Pētījums: Nīla izveidojusies miljoniem gadu ātrāk, nekā uzskatīts iepriekš

Pētnieku komanda iepriekš izanalizēja nogulumus no Nīlas deltas pie Vidusjūras un salīdzināja to vecumu un sastāvu ar antīkajiem vulkāniskajiem iežiem no Eitiopijas plato. Atklājās, ka nogulumi un ieži bija 20 līdz 30 miljonus gadu seni, liecinot par to, ka upe veidojusies tajā pašā laikā, kad plato.