Audžuģimenēm izmaksājamo līdzekļu apmēru atsaista no minimālās algas

Likumprojekta izskatīšanas gaitā parlamenta Juridiskais birojs atgādināja, ka Satversmes tiesa ir secinājusi, ka, ņemot vērā īpašo budžeta likumprojektu paketes izskatīšanai noteikto kārtību, Saeimai ir jāizvērtē, vai visi Ministru kabineta iesniegtie valsts budžeta paketes likumprojekti vai tajos iekļautās normas atbilst Saeimas kārtības rullī norādītajiem kritērijiem. Ja kāds likumprojekts vai konkrētā norma šiem kritērijiem neatbilst, Saeimai tas jāizslēdz no likuma "Par valsts budžetu 2020.gada" projektu pavadošo likumprojektu paketes, uzsvēra birojā.

Līdz ar to Juridiskais birojs secinājis, ka Ministru kabineta noteikumos līdzekļu apmērs audžuģimenē ievietota bērna uzturam būtu identisks tam, ko jau nodrošina spēkā esošie normatīvie akti 2020.gadam.

Civillikums nosaka, ka minimālo uzturlīdzekļu apmēru, kuru bērnam nodrošināt ir pienākums katram no vecākiem neatkarīgi no viņa spējām uzturēt bērnu un mantas stāvokļa, nosaka valdība, ņemot vērā valstī noteikto minimālo mēnešalgu un bērna vecumu.

Neskatoties uz to, ka likumprojekta pirmajā lasījumā atbalstīts priekšlikums, kas nodrošinātu atbilstību plānotajiem grozījumiem Izglītības likumā saistībā ar pienākuma uzlikšanu pašvaldībām no sava budžeta piedalīties izglītojamo ēdināšanas izmaksu segšanā 1.-4.klašu skolēniem, otrajā lasījumā šis priekšlikums no likumprojekta izslēgts. Izslēgt šo normu rosināja Juridiskais birojs un Izglītības un zinātnes ministrijas parlamentārā sekretāre Anita Muižniece (JKP).