Video: Karostas cietumā ieradušies "spoku mednieki" no Zviedrijas

“Spoku mednieki” no Zviedrijas cietumā uzturējās pāris naktis, uzklausot gan spokošanās aculiecinieku stāstus, gan paši ar ekstrasensa, sešu videokameru un vēl dažnedažāda aprīkojuma palīdzību mēģinot noķert cietuma spoku – Balto dāmu.

“Mēs dzirdējām kaut kādas skaņas, un viens no kolēģiem juta pieskārienu – kāds pieskārās viņa rokai. Tas bija 2. stāvā – vienā no kamerām. Mūsu aparatūra rādīja, ka kāds ir tuvumā, bet neko neredzējām,” stāstīja “spoku mednieks” no Zviedrijas Toni Martinsons.