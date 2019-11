Gatavojoties valsts svētku pasākumiem sāksies būtiski satiksmes ierobežojumi Rīgas centrā

No šodienas plkst.10 līdz 19.novembra plkst.6 slēgs transportlīdzekļu satiksmi 11.novembra krastmalas posmā no Akmens tilta līdz Muitas ielai un Poļu gātē, kā arī Bīskapa gātes posmā no 11.novembra krastmalas līdz ielai, kas atrodas paralēli krastmalai.

No šodienas plkst.17 līdz 18.novembra plkst.20 būs aizliegts apstāties un stāvēt Pils laukumā, kā arī no šodienas plkst.20 līdz 18.novembra plkst.15 būs liegts apstāties un stāvēt Aspazijas bulvāra abās pusēs, posmā no Teātra ielas līdz Kaļķu ielai, un Zigfrīda Annas Meierovica bulvāra abās pusēs, posmā no Kaļķu ielas līdz Smilšu ielai.

Ierobežojumi noteikti arī līdz 18.novembra plkst.11 ielā starp Herdera laukumu un Doma laukumu, kā arī Herdera laukumā. Vēl no plkst.20 līdz 18.novembra plkst.15.30 tiks ierobežota satiksme Bruņinieku ielas kreisajā pusē, posmā no Brīvības ielas līdz Krišjāņa Valdemāra ielai, bet no plkst.20 līdz 18.novembra plkst.23 - Kaļķu ielas posmā no 11.novembra krastmalas līdz Rātslaukumam.

Militārā policija un Valsts policija no šodienas plkst.8 līdz plkst.10 ierobežos un nepieciešamības gadījumā slēgs transportlīdzekļu satiksmi 11.novembra krastmalā 150 metrus garā posmā no Miesnieku ielas virzienā uz Poļu gāti.

Šodien no plkst.19 līdz plkst.21 slēgs transportlīdzekļu satiksmi 11.novembra krastmalas posmā no Akmens tilta līdz Dzelzceļa tiltam un satiksme šodien atsevišķos laika posmos būs slēgta arī Eksporta ielas posmā no Elizabetes ielas līdz 11.novembra krastmalai.

Šodienas Pils ielas posmā no Poļu gātes līdz Doma laukumam, un Doma laukuma posmā no Pils ielas līdz Jēkaba ielai organizēs divvirzienu satiksmi.

Līdz 19.novembra plkst.6 slēgs arī smago transportlīdzekļu satiksmi Eksporta ielas posmā no Hanzas ielas līdz Muitas ielai un Krasta ielas posmā no Salu tilta līdz 13.janvāra ielai.