Ne tikai medicīnai, vēl daudzām nozarēm solīts finansējums, kura budžetā nav

Valdis Zatlers, Bijušais Valsts prezidents: Sliktākais, kas šobrīd ir iegūts, ir vilšanās, līdz ar to arī vilšanās konkrētos politiķos, konkrētajā varā un pat visā politiskajā sistēmā kopumā. Pirmkārt, tā nevajadzēja darīt. Šādi darīja jau Tautas partijas laikā. Mēģināja nomierināt mediķus ar to, ka viņiem iestrādāja algu palielinājumu likumā, pēc tam nezināja, kā to visu izpildīt. Mēs nekad nezinām, kādas būs mūsu vajadzības un kādas būs nepieciešamās prioritātes pēc gada pat, nerunājot pēc diviem, trim, līdz ar to toreiz faktiski Latvijas politiķi iemācījās nelikt tādas lietas likumos.