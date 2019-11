Levits: bez varonības nebūtu Latvijas

Levits uzsvēra, ka to, kāda būs pasaule, ko mēs paši radām, nosaka, cik drosmīgi ir mūsu sapņi un cik apņēmīgi ir mūsu darbi, cik vērīgi mēs esam, saklausot nākotni un neiztērējoties sīkumos. Tāpat to ietekmē tas, cik mērķtiecīgi virzīsim savus spēkus Latvijas valsts un tautas turpinātībai, mūsu sabiedrības kopējam labumam un tātad - katra atsevišķa cilvēka jēdzīgai dzīvei.

"Valsts ir visu tās pilsoņu kopējā lieta. Demokrātiskā iekārtā mēs katrs nesam savu daļu atbildības par Latvijas valsti. Ikviens no mums var un ir aicināts Latvijas valsti uzlabot un pilnveidot," teica Valsts prezidents, uzsverot, ka kopējo labumu, solidaritāti un taisnīgumu izvirzot par galveno atskaites punktu savai darbībai, mēs varam ātri vienoties par kopīgu Latvijas nākotnes redzējumu.

Valsts prezidents teica, ka šodien mēs godinām un nākotnē smelsimies spēkus no tiem, kuri Neatkarības karā izcīnīja un nosargāja jaundibināto 18.novembra Latviju.

"Mēs savu valsti pilnveidojam, mēs rūpējamies par to. Mēs to aizsargājam. Mēs par to stāvam. Mēs izjūtam likteņkopību ar Latviju, gan esot savā zemē, gan piederot tai, atrodoties tālumā," teica Levits.