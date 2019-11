Teleskopa paviljons ar apaļo jumtu drīzāk līdzinās hobita mājai nekā kosmisko tāļu izpētes stacijai. Un tomēr te notiek, varētu teikt, kosmiska līmeņa zinātniskais darbs – tiek novērota Andromedas galaktika, komētas un asteroīdi, bet oglekļa zvaigžņu pētniecībā Baldones observatorija ir viena no vadošajām pasaulē. Ne velti tās astronomiem uzticēts veidot starptautisko oglekļa zvaigžņu katalogu.

Telpā viss atgādina septiņdesmito gadu fantāzijas filmas par kosmosu – pults ar lielām pogām un pelēks telefons, no kura droši vien var sazvanīt kādu galveno kosmosā. Aukstumu, kas izsūcas cauri drēbēm, drīz vien vairs nemanu – virs mums paveras milzu okeāns! Vērojot Visumu ir sajūta, ka atrodies milzu datorspēles iekšpusē.

Retās skaidrās naktis tiek izmantotas, lai veiktu novērojumus. Un panākumi ir! Nupat - 2019. gada oktobrī astronomi Saules sistēmā atklāja 20 jaunus asteroīdus. Atliek sagaidīt atbildi no Mazo planētu centra – ja Baldones teleskops pirmais būs fiksējis debesu ķermeņus, tos piereģistrēs kā atklātus Baldonē.

“Lieli asteroīdi ir retums – lielākais pie mums atklātais ir 30 km diametrā. Tas ir īpatnējs Centaura tipa asteroīds, kas atrodas aiz Saturna orbītas. Tādu kopumā ir tikai ap 400 un vienam ir mūsu dotais vārds “Orius”. Šogad esam novērojuši blazārus, ar ko saistīti melno caurumu pētījumi optiskajā diapazonā. Tieši redzēt tos nevar, bet var fiksēt enerģiju, kas tiek izstarota no aktīvajiem Seiferta galaktiku kodoliem, kur atrodas melnie caurumi, ko savukārt dēvē par blazāriem.

Šeit runa par tādām enerģijām, kādas te uz Zemes mēs pat iztēloties nevaram! Piemēram, brīdī, kad 2015.gadā viens no melnajiem caurumiem norija zvaigzni, izmanījās gravitācijas lauka struktūra, ko novēroja arī uz Zemes.

Mēs nezinām, kas ir tā sauktā tumšā matērija jeb tumšā enerģija. Iespējams, ka pētījumi šajā virzienā novedīs pie atrisinājuma jautājumam par starpzvaigžņu lidojumu iespējām nākotnē. Pagaidām tie nav reāli - līdz Zemei tuvākajai zvaigznei turp un atpakaļ jālido turpat 1000 gadi. Mēs faktiski neko nezinām par lielo enerģiju fiziku – izpratne par to, iespējams, izmainīs dažus fizikas likumus.”

Pētnieks piebilst, ka nebūt nav tā, ka astronomija ir elitāra, no ikdienas dzīves atrauta zinātne.

Mēs pat neiedomājamies, ka daudzas lietas radītas astronomijas jomā, piemēram, mobilie telefoni. To aizsākums ir vājo radiostarojumu reģistrācija no tālajiem objektiem.

"Reizēm nevar pat sākotnēji uzminēt, kā to, kas tiek radīts astronomijas vajadzībām, vēlāk var izmantot praktiskajā dzīvē.”

21. ir tumšo lietu gadsimts –tiek pētīti melnie caurumi, tumšā enerģija. Cik daudz mēs par to visu zinām?

“Par tumšo enerģiju jeb tumšo matēriju mēs īsti neko nezinām – atbildēt uz šiem jautājumiem ir viens no astronomijas uzdevumiem.

Mēs novērojam, ka galaktikas griežas ātrāk nekā to nosaka kopējā zvaigžņu masa. Tas liecina par tumšās matērijas klātbūtni.

“Tas ir vēl viens no jautājumiem, kas mūsdienu astronomijai jāatrisina – piemēram, vai kosmoss ir galīgs, noslēgts ar visu, kas tajā iekšā, gluži kā burbulis. Tad varam veidot arī tādu hipotēzi, ka Visums sastāv no šādiem burbuļiem, bet, kas ir starp tiem, nezinām.”

“Nekustīgs ir absolūtās nulles variants, kur nav nekādu enerģijas avotu. Pārējais ir procesā un kustībā. Teorija par to, kā radās Visums arī saistīta ar kustību - Lielo sprādzienu. Par to, ka tāds bija, liecina trīs pamatlietas – galaktikas traucas prom no viena punkta, lielākā daļa galaktiku ir spirālveida un šāda struktūra veidojas sprādzienā; trešais – Visumā visvairāk ir ūdeņradis - visvienkāršākais elements."