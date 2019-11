Lai jaunieši vairāk lasītu ziņas, ir jāatrod pareizais formāts, kā viņus uzrunāt. Šī ir viena no svarīgākajām intervijas atziņām ar portāla “Culture Trip” viceprezidenti satura produktu jautājumos Annu Jakimovsku.

Ko jūs darījāt, strādājot "The Guardian"?

The Guardian es biju produktu direktore. Lielākoties darbs bijis saistīts ar komandām piecās dažādās jomās. Viena komanda strādāja ar redakcijas rīkiem. Tātad, kā nodrošināt vislabāko pieredzi lietotājiem un vislabākos rīkus tieši žurnālistiem. Tad mums bija abonēšanas komanda, kas strādāja ar abonēšanas, ziedojumu modeļiem un klientu apkalpošanu. Reklāmas nodaļa, kas nodarbojās ar reklāmu un mārketinga saturu. Tāpat bija komanda, kas strādāja pie aplikācijas un interneta vietnes. Katrā jomā bija savi mērķi. Kad es tur strādāju, mērķis bija trīs gadu laikā izlīdzināt [finanšu rezultātus], jo uzņēmums diezgan ilgu laiku cieta zaudējumus. Mēs eksperimentējām ar dažādiem formātiem.

Piemēram, formāts, kā atspoguļo Brexit notikumus vai iekšpolitikas notikumus ļoti atšķiras no formāta, kā atspoguļo ceļojumu stāstus vai dzīves stila saturu.

Mēs domājām par to, kādas ir lietotāju vajadzības, kuri patērē saturu par Brexit.

Jā, ir dažādi veidi. Mēs taisījām notikumu hronoloģijas. Ir dažādi veidi, kā var skaidrot lietas. Hronoloģijas, infografikas, interkatīvs saturs. Tāpat bija lasītāju jautājumi. Mēs aicinājām lasītājus uzdot jautājumus par viņiem neskaidrām lietām, lai mēs varētu rakstīt par šīm lietām tādā formātā, kam būtu jēga. Tad bija paskaidrojošie video. Formāts bija atkarīgs no materiāla pieejamības, bet vienlaikus arī no tā, cik tas tematiski bija atbilstoši. Viss minētais attiecas uz politisko jautājumu atspoguļošanu.

Un otra lieta, ar ko, manuprāt, mūsdienās rēķinās lielākā daļa izdevēju, ir platforma, ko lietojat. Piemēram, ceļojot, jūs lietojat mobilo telefonu. Jautājums ir par to, vai mobilā aplikācija spēj visu parādīt.

Bet, piemēram, ja jūs gribat noskatīties vienu no "The Guardian" Oskara balvai nominētajām dokumentālajām filmām, iespējams labāk to būtu darīt uz stacionārā datora. Proti, vienmēr tika domāts par platformām: kurā platformā jūs piedāvājat saturu?