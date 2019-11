Šis nav stāsts par diviem jauniešiem, kuri pamet Latviju un mājas, lai dotos peļņā uz Āziju. Šis ir stāsts par diviem jauniešiem, kuri pameta stabilu un brīnišķīgu darba vietu, lai izveidotu savu uzņēmumu un, to attīstot, devās piecu mēnešu darba ceļojumā. Piedāvājam pirmo atskatu no ceļojuma. Turpinājums sekos.

Šie jaunieši esam mēs - Elīna un Mārtiņš. Mēs esam tikpat latviski, cik ir mūsu abu vārdi, tādēļ doma par prombūtni un trīs Āzijas valstu apceļošanu šķita aizraujoša, bet arī mazliet biedējoša. Mājās ir tik… ērti! Viss ir pazīstams, draugi un ģimene ir rokas stiepiena attālumā, un reizēm šķiet, ka nekas mūs nespētu “izsist” no līdzsvara vai likt izkāpt no komforta zonas. Taču kaut kur šajā visā ērtumā iezagās doma par ilgtermiņa ceļošanu. Un tā, 2019. gada 19. septembrī mēs iekāpām lidmašīnā uz Denpasaru, Bali. Atpakaļ biļetes mums nebija.

Esam plānojuši doties uz Bali, Filipīnām un Taizemi. Mūsu ceļojums turpināsies līdz februārim un šī ir stāsta pirmā nodaļa. Bildēm un piedzīvotajam var sekot Elīnas un Mārtiņa Instagram kontos.

FOTO: no personiskā arhīva

Ideja par Āziju atnāca strauji. Bijām pametuši iepriekšējo darba vietu, strādājām no mājām savā uzņēmumā līdz sapratām, ka nu vairs neesam saistīti ar kādu konkrētu atrašanās vietu. Acīs parādījās dzirkstelīte un sākās pamatīgs. Ļoti pamatīgs pētnieciskais darbs. Zinājām, ka gribam uz Āziju, bet, atšķirībā no ierastas ceļošanas, svarīgi kļuva arī citi faktori. Kur ir stabils internets un elektrība? Relatīvi lētas izmaksas dzīvošanai? Vai mājvietā ir rakstāmgalds un krēsls? Mēs šo braucienu vairāk definējam kā darbu no citas valsts ar iespēju brīvbrīžos būt tūristam. Šo saprotot, daudz nozīmīgāki kļūst iepriekš minētie faktori. Apzinājāmies, ka lielāko nedēļas daļu pavadīsim četrās sienās, tāpēc mājvietai jābūt tādai, kurā ir patīkami uzturēties ilglaicīgi.

Rīga - Frankfurte - Kuala Lumpura - Denpasara jeb 34 stundas un esi Bali

Ir 19. septembra rīts un mēs esam ceļā uz Rīgu, lai paspētu izdarīt dažādus sīkumdarbiņus un dotos uz lidostu. Varbūt tev jau prātā ienākuši šie jautājumi - kas notiek ar Latvijas mājvietu? Kas ar mašīnu? Dzīvoklim atradām īrniekus uz mūsu prombūtnes laiku. Mašīna ir stāvvietā. Mantas sakrāmējām un paglabājām pie saviem vecākiem. Ceļojumā devāmies katrs ar vienu mugursomu un vēdersomu.

Foto: Frankfurtes lidostā, gaidot lidojumu uz Kuala Lumpuru.

Mūsu ceļojums uz Bali nebija raibs un piepildīts ar dažādiem notikumiem un par to mēs esam bezgala pateicīgi. Ceļš bija nogurdinošs un Denpasar lidostā ieradāmies 00:30. Zinājām, ka mums nepieciešama VOA jeb visa on arrival.

Padoms: Ja plāno valstī uzturēties ilgāk par 30 dienām, ielidojot, iegādājies VOA. To ir atļauts pagarināt.

Katrs Latvijas pilsonis Bali drīkst uzturētie 30 dienas bez vīzas. Taču, šī “parastā” vīza nav pagarināma. Tāpēc iegādājāmies VOA un ar to padusē esam gatavi doties uz pirmajām naktsmājām. Mūs sagaida viesu nama šoferis. Laiks jau ir 4:30. Esam ļoti noguruši un vienīgais, ko gribas ir miegs. Arlabunakti!

Ubuda - ūdenskritumu paradīze un mūsu mājas pirmo mēnesi

Īstā baliniešu gaumē, arī mēs esam tikuši pie sava spēkrata – rollera. Piecas minutes patrenējies un esi gatavs ceļam. Šeit nav ceļu satiksmes noteikumu. Viss ir kaut kā pilnīgi pašsaprotami. Mēs izmantojām vienu rolleri uz abiem, taču vietēji brauc 3-5, reizēm arī ar visu iedzīvi.

FOTO: no personiskā arhīva

Savu braucamrīku izīrējām no mājas saimnieka. Starp citu, māja, kurā palikām ir ļoti forša. Atradām to airbnb, ilgi domājām vai ņemt, jo tajā brīdī par māju nebija nevienas atsauksmes. Iepriekš jau minēju, ka strādājot un ceļojot ir vairāki kritēriji, kam būtiski jāpievērš uzmanība - internets, darba galds/zona, virtuve, krēsli, kondicionieris, elektrība utt. Tieši tāpēc meklējām māju, kura tiem atbilstu.

Padoms: Bieži airbnb īpašumu saimnieki piedāvā atlaidi tiem, kas māju īrēs ilgāku laiku un/vai atlaidi pirmajiem pircējiem.

Galvenokārt tas tiek darīts, lai veicinātu pirkumus un saņemtu atsauksmes. Arī mūsu mājai bija 20% atlaide, jo bijām vieni no trīs pirmajiem, kas tajā uzturējās +30% atlaide, jo īrējām uz mēnesi. Šī bija mūsu rezidence Ubud, Bali.

Savu laiku plānojām tā, lai varam paveikt gan visus darba uzdevumus un projektus, gan arī apskatīt ūdenskritumus, rīsu terases, tempļus un visu citu skaisto šajā reģionā. Ne vienmēr pieturējāmies pie klasiskā grafika, kur strādājam no pirmdienas līdz piektdienai un atpūšamies brīvdienās. Nedēļas nogalē visur sastopams daudz vairāk cilvēku, taču mēs labprātāk izvairāmies no pūļiem un savtīgi gribam būt vienīgie katrā no apskates objektiem.

Jāceļas agri, ap 5:00. Pirms saule uzlekusi, esam jau ceļā un ap 6:30-7:30 ierodamies mūsu izvēlētajos galamērķos. Šādai ceļošanai ir vairāki plusi - dienu iesāc agri un produktīvi, esi vienīgais tūrists apskates objektā, noķer visskaistākos kadrus tieši saullēkta laikā, visbiežāk nebūs jāmaksā ieejas maksa, jo biļešu tirgotāji vēl nav darbā, kā arī atlikušo dienas daļu varam veltīt darbam. Pie šāda dienas režīma pieturējāmies lielāko nedēļas daļu.

FOTO: no personiskā arhīva

Protams, nevar noliegt, ka reizēm cītīgi strādājām vairākas dienas pēc kārtas un no mājas pat neizgājām. Ar to rēķinājāmies, tāpēc katrā vietā pavadām ilgāku laiku, lai starp strādāšanu varam apskatīt visu, ko gribējām. Jāsaka, ka mūsu mājas ofiss nebūt nav slikts.

Ubud - Nusa Penida jeb klinšaino pludmaļu sala

Savu piecu mēnešu piedzīvojumu esam strukturējuši tā, lai tajā iekļautu arī dažas atpūtas nedēļas. Sauksim tos par mini atvaļinājumiem. Iepriekš jums stāstīju, kā strādājam un baudām vietējo tūrismu, taču pāris reizes noliekam darbu malā un esam tikai tūristi.

Viens no šādiem mini atvaļinājumiem bija Nusa Penida salā. Tā ir klinšaina un ļoti skaista sala netālu no Bali. Nokļūt var divējādi - ar ātrlaivu/motorlaivu. Nedaudz dārgāks prieks, taču piedāvājums ir plašs un brauciens īss. Otrs variants - ar pasažieru kuģi. Lētāk, ilgāk un tikai vienreiz dienā. Mēs izvēlējāmies otro variantu, jo līdzi ņēmām savu rolleri. Tos ir atļauts pārvadāt ar šo kuģi.

Ja plāno savu braucienu no Bali uz Nusa Penida, liec aiz auss, ka pasažieru kuģis atiet no Padang Bai ostas aptuveni 12:00. Saku aptuveni, jo tas tiešām tā ir. Ierodies ostā vismaz stundu pirms brauciena. Biļete diviem pasažieriem un rollerim maksā 120 rūpijas. Savukārt atpakaļ no salas tiksi ar to pašu prāmi, kurš atiet 9:30. Biļete drusku dārgāka - ej nu sazini, kāpēc?

FOTO: no personiskā arhīva

Šajā mini atvaļinājumā redzējām visas slavenās salas pludmales - T-Rex, Diamond un Broken. Taču vislabākais piedzīvojums bija brauciens uz Tembeling pool. Neliels kāpiens un esi nonācis apslēptā paradīzē. Meža ieskauts kristāldzidra ūdens baseins, kurā peldēties ir fantastiski atsvaidzinoši. Noteikti mūsu nr.1 šajā salā.

Brīdinājums: ceļi Nusa Penida salā ir vēl sliktāki kā Latvijā. Posms līdz šai ūdenskrātuvei ir bīstams un teju vai neizbraucams.

Nusa Penida salā nestrādājām, taču piekopām to pašu taktiku kā Ubudā. Cēlāmies agri, lai nokļūtu pludmalēs un citos objektos. Taču šoreiz to darījām, lai izvairītos no spēcīgās saules. Nereti kāpiens līdz pludmalei ir ļoti stāvs un nogurdinošs. To pieveikt spēcīgā karstumā ir milzīgs izaicinājums. Papildus bonuss - ceļoties agri, dažās no pludmalēm bijām vienīgie.

Laiks, ko pavadījām šajā salā paskrēja tik ātri! Nusa Penida bijām sešas dienas, taču pietiks ar 3-4, lai redzētu visu, kas nozīmīgs.

Prāmis uz Bali un esam Canggu.

No Nusa Penida uz Canggu. Pēdējās dienas Bali

Reti izdodas vienā salā (mazā teritorijā) ieraudzīt pilnīgi atšķirīgus dzīves veidus. Canggu ir sērferu meka, austrāliešu, vācu un spāņu bāze, kurā valda īsta hipiju gaisotne. Tā nav labāka vai sliktāka par Ubud - tā vienkārši ir krietni atšķirīgāka. Mūsu galvenais mērķis Canggu ir strādāt. Daži jauni projekti un degoši termiņi nozīmēja, ka vairāk laika pavadīsim pie darba galda. Tāpēc svarīgi bija izvēlēties mājvietu, kurā iespējams arī nedaudz “nolaist tvaiku” un atpūsties.

Nesatraucies par interneta ātrumu un kvalitāti, mūsu pieredze rāda, ka Bali tas ir labs un lielākoties darbojas bez problēmām. Ierodoties valstī, iegādājies vietējo SIM karti - tā būs glābiņš situācijās, kad bezmaksas internets nedarbojas.

Manuprāt, mēs atradām izcilu mitekli. Negaidīta viesmīlība, pagatavotas brokastis, baseins no Pinterest un pašiem sava virtuve. Atskatoties uz pavadīto laiku šajā vietā, mēs vēl joprojām varam teikt, ka šī māja ir mūsu topa augšgalā.

Canggu ir pludmaļu un sērfotāju pilsēta. Šeit ir ļoti daudz instagramīgo kafejnīcu, bāru un atpūtas baseinu vietu, kurās sastapsiet tikai tūristus. Mūs tas neinteresē, tāpēc īpaši neskumstam par strādāšanu. Zinājām, ka ir vēl divas vietas, kuras neesam paguvuši apskatīt. Jāsaka, ka tās ir tuvāk Ubud nekā Canggu, taču redzēt gribas tāpat, tāpēc - braucam.

Ierastā rutīna - modinātājs 4:30, paņemam našķus ceļam un dodamies. 1:45h brauciens un esam (pirmais ūdenskritums). Vēl 30 minutes uz rollera un attopamies Aling-Aling ūdenskrituma reģionā. Šajā ūdenskritumā peldēt ir aizliegts, taču blakus tam ir trīs citi. Vienā no tiem ir ierīkota vieta lēkšanai, šļukšanai pa dabīgo akmeņu slidkalniņu un raftingam. Ceļš ir nogurdinošs - sēdēt uz rollera, it īpaši aizmugurē, ir ērti tikai 45 minūtes. Pēc tam viss sāk sāpēt un burtiski tiek skaitīti kilometri līdz mājām.

Šīs dienas izbrauciens bija patīkama atelpa darbīgajā Canggu nedēļā. Šajā Bali pilsētā pavadījām 12 dienas. Pirms došanās uz nākamo galamērķi, Filipinām, apkopojām domas un pierakstus par to, kas mums visvairāk paticis un ko iesakām apskatīt visiem, kas plāno doties uz Bali.

Mūsu top 10 vietas Bali un Nusa Penida (jauktā secībā):

Tibumana waterfall

Leke Leke waterfall

Tegalalang (check) rice terrace

Tembeling pool

Broken beach + Angel's billabong

Aling Aling waterfall / 3 blakus ūdenskritumi

Jimbaran fish market

Diamond beach

Bias Tugel Beach

T-rex beach

Man un Mārtiņam Bali vienmēr paliks atmiņā kā labākā vieta, kurā esam bijuši. Ar šo es negribu teikt, ka nekas nav skaistāks, vai, ka citur mums nav paticis un nepatiks. Nē, šī sala mums simbolizē uzdrīkstēšanos un vienlaicīgi, katru reizi par to iedomājoties, liek vēlreiz no jauna novērtēt, cik ļoti mums ir veicies, ka varējām doties šādā piedzīvojumā. Ir brīži, kad strādāt no citas valsts ir grūti. Visapkārt ir pludmales, ūdenskritumi un citas atpūtas vietas, kas teju vai sauc tavu vārdu. Gribas doties piedzīvojumā, atpūsties, nedaudz slinkot. Mums ļoti patīk savs darbs un esam priecīgi un pateicīgi, ka varam to apvienot ar ceļošanu. Bez tā, nekas no līdz šim piedzīvotā nebūtu bijis iespējams.

Galerija: Ceļojums uz Āziju. Pirmā pietura - Bali.

8. novembrī iekāpām lidmašīnā no Denpasar uz Cebu. Mūsu nākamā pietura ir Filipīnas. Esot šeit, dažu dienu laikā esam paguvuši krasi mainīt ieplānoto un nu esam vietā, kurā nebijām plānojuši būt. Par to, kā tas notika, lasiet nākamajā ierakstā decembrī.