Kā slimo dažādas horoskopa zīmes

Vērši

Vērsis cietīsies līdz pēdējam, bet pēc tam liksies gultā, atvadīsies no klātesošajiem, sakrustos rokas uz krūtīm, aizvērs acis un pārstās reaģēt uz ārējiem kairinājumiem. Skats uz to būs diezgan baiss, dakteri norūpējušies šūpos galvu, bet Vērša tuvinieki būs panikā. Tomēr panikai ļauties nevajag, vienkārši vajag zināt Vērša imunitātes specifiku: ja slimajam Vērsim paziņosiet, ka slimības lapa netiks apmaksāta, ka plānotais darījums var izgāzties vai ka parādījies potenciāli nozīmīgs klients, Vērsis taps vesels burtiski dažu stundu laikā, it kā būtu dzīvības ūdeni nobaudījis.