Dzintaru mežaparkā iemirdzēsies gaismas skulptūras

Sākot no 1. decembra, krēslas stundās, līdz ar pilsētas apgaismojuma ieslēgšanu Dzintaru mežaparka teritoriju – bērnu rotaļu laukumus, priežu zarus un apstādījumus –, arī Dzintaru mežaparka skatu torni rotās gaismas dekori un dažādi objekti, kas veidoti no vairāk nekā 85 tūkstošiem krāsainu LED lampiņu virtenēm. Mežaparka skatu tornī mirdzēs no gaismas dekoriem veidotas sniegpārsliņas un dažādās krāsās izgaismoti sniega sanesumi kāpās. Lielākais un iespaidīgākais no dekoriem būs parka tiltiņš – arka, kas veidota jūras viļņa formā no gaismu virtenēm kopumā 3,5 km garumā. Parkā būs arī īpaša koku aleja, kas atgādina zvaigznājus naksnīgās debesīs, kur “Piena ceļā” varēs saskatīt krītošas zvaigznes un iedomāties vēlēšanos. 14 hektārus plašo Dzintaru mežaparka teritoriju krēslas stundās apdzīvos no gaismiņām veidoti lāči, eži, vāveres un citi meža zvēri.