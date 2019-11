Trauksmes sirēnas - kāds dzirdēja un kāds ne

Šodien no Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (VUGD) pārbaudītajām trauksmes sirēnām astoņas nenostrādāja un 23 nebija iespējams palaist arī manuāli. Šodien VUGD 112 Zvanu centri saņēma 30 zvanus no iedzīvotājiem, kuri nebija ieguvuši informāciju par notiekošo trauksmes sirēnu darbības pārbaudi vai arī ziņoja par to, ka nedzird sirēnas.