Laulība kā panaceja, prezervatīvs kā krievu rulete – dzīvības aizstāvji maldina skolēnus

Tur arī piebilsts, ka drošākais veids, kā izvairīties no nevēlamas grūtniecības vai STS, ir atturēšanās no seksa līdz laulībām. Ķīvīte-Urtāne norāda, ka tas pats par sevi nav risinājums. “Protams, partneru skaita samazināšana samazina risku, bet nodarboties ar seksu laulībā un cerēt, ka neinficēsies, ir utopija. Ir simtiem gadījumu, kad sievietes un vīrieši inficējas laulībā,” viņa uzsver. Turklāt pētniece norāda, ka, akcentējot atturešanos no dzimumattiecībām, nevis kontracepciju, lai izvairītos no slimībām, rodas risks, ka jaunieši ar seksu nodarbosies tāpat, taču viņiem atmiņā paliks vien tas, ka prezervatīvus lietot nav vērts, jo tie nav efektīvi.