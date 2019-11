Bīstami meli ! Tā Rīgas Valsts 3.ģimnāzijā 12.klases skolēniem nolasīto lekciju, kurā izplatīta nepatiesa informācija par kontracepciju, vērtē eksperti. Idejas, ka prezervatīvs ir “krievu rulete” un no seksa jāatturas līdz laulībām, izplatīja kristīgi orientētā Biedrība “Krīzes grūtniecības centrs”, kas cieši saistīta ar organizāciju “Asociācija Ģimene”.

Pēc tam kāda skolniece “ietvītoja” viedokli par lekcijas saturu, informācija par kristīgo lekciju viduslaiku manierē izplatījās publiskajā telpā. Sociālajos tīklos minēts, ka pirms sešiem gadiem šajā skolā audzināšanas stundā piedalījās organizācija "Īsta mīlestība gaida", kas propagandē atturēšanos no seksa līdz laulībām.

Lekcija notikusi bioloģijas stundas laikā. Izplatītajos informatīvajos materiālos teikts, ka prezervatīvu lietošana ir kā krievu rulete. Prezervatīvs plīstot un “tu dabū sifilisu, otrajā tu iegūsti STS, no kā prezervatīvi neaizsargā vispār”. “Krīzes grūtniecības centrs” izplatītajā bukletā teikts, ka drošākais veids kā izvairīties no neplānotas grūtniecības vai jebkuras infekcijas ar seksuāli transmisīvo slimību ir atturēties no seksa, kamēr neesi precējies.