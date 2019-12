Raidījums: Centrāltirgus skandālā ierautajai firmai saistība ar bijušā mēra padomnieku

Vilcāne uzskata, ka vēršanās pret viņai daļēji piederošo uzņēmumu esot nepamatota, jo tas daudzkārt lūdzis policijai cīnīties ar nelegālo cigarešu tirgotājiem. Ar profesionālo advokātes darbību viņas bizness neesot saistīts un politikā viņa vispār nelienot, uzsver Vilcāne. Vaicāta, vai pret viņu kā Dzanuškāna kolēģi no RCT valdes puses nebija labāka attieksme, advokāte Vilcāne to kategoriski noliedz: “Nē, nē, viennozīmīgi, nē. Ja jūs to gribat, jūs to varat mēģināt pārbaudīt, un šī te informācija jūsu norādītā neapstiprināsies.”